Ганус — о расследовании в отношении РУСАДА: риски существенны

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о рисках, которые несёт в себе расследование в отношении организации.
«Риски существенны. Они не будут существенны только в том случае, если будут даны объяснения. Но мы знаем о том, что были встречи рабочей группы, которая представляла позицию спортивных властей России, но все доводы оказались неприемлемыми и недостаточными, чтобы быть принятыми», — цитирует Гануса «RT на русском».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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