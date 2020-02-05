Репилов: домашняя трасса для саночника – это как любимые шиповки для легкоатлета

Саночник Роман Репилов выразил мнение, что российские спортсмены будут иметь преимущество на домашнем чемпионате мира, который состоится в Сочи.

С 14 по 16 февраля пройдёт первый в истории России чемпионат мира по санному спорту, где разыграют 7 комплектов медалей.

«Домашняя трасса для саночника – это как любимые шиповки для легкоатлета. Он точно знает, что в них будет бежать идеально, они удобные и не доставят никакого дискомфорта. Вот и у нас также. В Сочи проходит вся предсезонная подготовка, так что знаем каждый изгиб и имеем преимущество перед конкурентами… Для любого спортсмена, выступающего дома или на крупных соревнованиях, такой старт априори становится самым важным. Родные стены, если ты правильно настроился, помогают, но никак не давят.

Первая половина сезона, до Нового года, выдалась удачной. На всех этапах был хороший лёд, обошлось без погодных катаклизмов, что позволило очень успешно выступить. А вот в 2020-м показывал как хорошие заезды, так и не очень: из-за ошибок и тех же снегопадов, например. Тем не менее ни о чем не жалею, ведь не всегда получается выигрывать. Главное — верить в свои силы, и всё будет хорошо", — приводит слова Репилова сайт Олимпийского комитета России.