Иностранные спортсмены выступили за публичные слушания в споре ВАДА и РУСАДА

Комиссии спортсменов США, Великобритании, Канады, Дании, Германии, Норвегии и движение Global Athlete поддержали запрос Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о публичных слушаниях по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Соответствующий документ на своей странице в «Твиттере» опубликовал журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
«Мы поддерживаем просьбу ВАДА об открытых и публичных слушаниях в CAS по спору с РУСАДА. Сейчас мы призываем РУСАДА немедленно сделать такой же запрос. Открытые и прозрачные слушания в CAS помогут спортсменам понять любое решение, принятое судом, и могут повысить доверие к антидопинговой системе», — говорится в заявлении.
Ранее генеральный секретарь CAS Мэтью Риб сообщил, что для проведения публичных слушаний между ВАДА и РУСАДА необходимо согласие российской стороны.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд.
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