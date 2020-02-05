Федерация современного пятиборья РФ будет временно финансировать турниры легкоатлетов

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) из-за отсутствия госаккредитации у ВФЛА будет временно финансировать соревнования по лёгкой атлетике, включённые в Единый календарный план (ЕКП) Министерства спорта РФ.



«Ко мне обратилось руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта с просьбой до 28 февраля поддержать российскую лёгкую атлетику, чтобы в феврале можно было провести внутрироссийские соревнования, включённые в Единый календарный план. Мы дали согласие, но не отвечаем при этом ни за спортивную, ни за какие другие составляющие. Будем выполнять чисто технические функции.



В связи с тем что ВФЛА сейчас лишена аккредитации, возникают определённые проблемы в финансировании соревнований, включённых в ЕКП по этому виду спорта. Поэтому Минспорт через Центр спортивной подготовки будет финансировать нас, а мы в свою очередь профинансируем февральские легкоатлетические соревнования», — приводит слова главы ФСПР Вячеслава Аминова ТАСС.



Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта 2020 года.