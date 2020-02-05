«КПРФ» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Барселоной», «Тюмень» — с «Эль Посо»
В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, на которой российские клубы узнали своих соперников. Столичный «КПРФ» сыграет с «Барселоной», «Тюмень» за право выхода в решающую стадию поспорит с «Эль Посо».
В этом году «Финал четырёх» впервые в истории пройдёт на нейтральной территории. Решающие матчи самого престижного клубного турнира Европы примет столица Беларуси Минск. Матчи пройдут на «Минск-Арене».
Расписание матчей «Финала четырёх»
1/2 финала
24 апреля
18:00 (местн.) «Барселона» (Испания) — «КПРФ» (Россия)
21:00 (местн.) «Эль Посо» (Испания) — «Тюмень» (Россия)
26 апреля
15:30 (местн.) Матч за 3-е место
18:00 (местн.) Финал.
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