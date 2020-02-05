Глава FFSG отказался уйти в отставку на фоне сексуальных скандалов в фигурном катании

Президент Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) Дидье Гайаге отказался уйти в отставку на фоне скандалов об изнасилованиях и сексуальных домогательствах, связанных с несовершеннолетними спортсменами и их бывшими тренерами.



На минувшей неделе тренер Жиль Бейер признал, что у него были «неуместные интимные отношения» с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, произошедшем в 1990–1992 годах, когда ей было 15–17 лет. Кроме того, ещё трое фигуристок заявили об аналогичных преступлениях со стороны бывших наставников.

«Все делают ошибки. Я допустил ошибки, но никогда не был виноват. Да, исполнительный комитет назначил Бейера руководителем юниорской команды в 2011 году. Теперь легко судить, когда мы знаем факты. Но я не уйду в отставку. Во всяком случае до тех пор, пока не увижу результаты расследования. Министр просит меня уйти в отставку из-за фактов, которые произошли 30 лет назад, когда я не был президентом FFSG. Клеймить главу федерации, который трудолюбив и честен, это отвратительно» — приводит слова Гайаге Reuters.

Гайаге возглавляет FFSG с 1998 года, с 2004-го по 2007-й его полномочия были приостановлены после того, как он был отстранён Международным союзом конькобежцев за участие в судейском скандале на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.