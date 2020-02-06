Фигуристки Валиева, Синицына и Усачёва узнали стартовые номера на первенстве России

На юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске, состоялась жеребьёвка стартовых номеров на короткую программу у девушек. Открывать соревнования будет воспитанница московской школы «Снежные барсы» Анна Фролова.



Во второй группе выступят Майя Хромых (8), Дарья Усачева (9) и Софья Акатьева (11). Представляющие школу «Самбо-70» Елизавета Берестовская (13), Ксения Синицына (14) и Камила Валиева (15) будут выступать в третьей разминке. Последней на лёд выйдет Софья Муравьёва.



Короткие программы участницы представят 6 февраля. Результаты первенства будут учитываться при формировании состава на юниорский чемпионат мира.



Фигурное катание. Первенство России среди юниоров

Юниорки. Короткая программа. Стартовые номера



1. Анна Фролова

2. Ника Рябинина

3. Аделия Петросян

4. Алина Горбачёва

5. Елизавета Осокина

6. Софья Самоделкина

7. Николь Вайткус

8. Майя Хромых

9. Дарья Усачёва

10. Мария Захарова

11. Софья Акатьева

12. Камила Султанмагомедова

13. Елизавета Берестовская

14. Ксения Синицына

15. Камила Валиева

16. Софья Мороз

17. Софья Баранова

18. Софья Муравьёва