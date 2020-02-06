Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первыми на лёд вышли танцевальные пары. По итогам ритм-танца лидерство захватили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея

Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 85,95.

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 85,76.

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 83,92.

4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 77,45.

5. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 76,43.

6. Кэролейн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 73,32.

7. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,93.

8. Юра Мин/Даниэль Итон (Южная Корея) – 64,38.

9. Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай) – 63,22.

10. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 62,83.