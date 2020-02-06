Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первыми на лёд вышли танцевальные пары. По итогам ритм-танца лидерство захватили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Танцевальные пары. Ритм-танец
1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 85,95.
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 85,76.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 83,92.
4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 77,45.
5. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 76,43.
6. Кэролейн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 73,32.
7. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 71,93.
8. Юра Мин/Даниэль Итон (Южная Корея) – 64,38.
9. Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай) – 63,22.
10. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 62,83.
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