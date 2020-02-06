Четырёхкратный олимпийский чемпион Фарах пропустит Лондонский полумарафон
Четырёхкратный олимпийский чемпион легкоатлет Мо Фарах в этом году пропустит Лондонский полумарафон. Причиной послужила травма ахиллова сухожилия, полученная британцем на тренировке.
«Мой приоритет – быть в форме, быть здоровым и конкурентоспособным в летнем сезоне. По этой причине мне пришлось принять тяжёлое решение не выступать в этом году. Я надеюсь вернуться в 2021 году», – цитирует Фараха BBC.
Мо Фарах является победителем двух последних Лондонских полумарафонов. Фарах завоевал золото на дистанциях 10 000 и 5000 метров на Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах. В 2017 году атлет заявил о завершении трековой карьеры, чтобы сосредоточиться на марафонских и полумарафонских дистанциях.
Лондонский полумарафон состоится 1 марта.
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