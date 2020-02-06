Нортуг: я сделал лыжные гонки более популярными

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский лыжник Петтер Нортуг, объявивший о завершении карьеры в декабре 2018 года, рассказал о своих бизнес-проектах и о наследии в лыжных гонках. В октябре 2018 года Нортуг представил собственный бренд спортивных очков — Northug.

«Я уверен, что всё будет нормально. Мою коллекцию очков очень хорошо приняли. Осенью мы запустим текстильную продукцию.

Очевидно, что многие всё ещё помнят меня как лыжника. Когда я думаю об этом, то понимаю, что помог сделать лыжные гонки более популярными, когда сам выступал. И дело не только в победах. Большее значение имело то, какой я человек", — приводит слова Нортуга Dagbladet.

На минувшей неделе Петтер принял участие в эстафете 3х10 км в рамках чемпионата Норвегии в Коннеруде. Команда, за которую на первом этапе выступал Нортуг, финишировала 19-й.