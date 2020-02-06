Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Перед началом чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс» произошла полицейская погоня

Перед началом чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс» произошла полицейская погоня
Другие 0

Погоня с участием полиции произошла в Канзас-Сити (США) за несколько часов до чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс», приуроченного к победе «Чифс» в Супербоуле-2020, главном матче Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает Reuters.

Автомобиль пробил заграждения, установленные в самом начале маршрута чемпионского автобуса. Сотрудники правоохранительных органов бросились в погоню за нарушителем. Остановить машину удалось с помощью расставленных на дороге шипов. Полиция арестовала двоих человек, находившихся в автомобиле. При обыске не было найдено оружия или других признаков террористической деятельности, сообщили в полиции Канзас-Сити.

В финальном матче сезона, состоявшемся 3 февраля, «Чифс» одержали победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020