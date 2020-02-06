Перед началом чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс» произошла полицейская погоня

Погоня с участием полиции произошла в Канзас-Сити (США) за несколько часов до чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс», приуроченного к победе «Чифс» в Супербоуле-2020, главном матче Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает Reuters.
Автомобиль пробил заграждения, установленные в самом начале маршрута чемпионского автобуса. Сотрудники правоохранительных органов бросились в погоню за нарушителем. Остановить машину удалось с помощью расставленных на дороге шипов. Полиция арестовала двоих человек, находившихся в автомобиле. При обыске не было найдено оружия или других признаков террористической деятельности, сообщили в полиции Канзас-Сити.
В финальном матче сезона, состоявшемся 3 февраля, «Чифс» одержали победу над «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0).
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