Клебо продолжает тренировки, несмотря на перелом пальца
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает тренироваться, несмотря на полученную травму. Норвежец поделился фотографией с тренировки на своей странице в «Инстаграме». Ранее сообщалось, что Клебо сломал палец руки, ударив по игровому автомату.
«Пытаюсь не отставать, пока заживает мой палец», – написал Клебо.
Пост доступен в «инстаграме» лыжника.
Из-за полученной травмы Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция), который состоится 8-9 февраля. Также норвежец заявил, что прекратил борьбу за лидерство в общем зачёте Кубка мира и заранее поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой.
Клебо сломал палец, ударив по игровому автомату
Клебо: можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира
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