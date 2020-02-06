Болельщица обнажила грудь и отвлекла гольфиста от удара. Фото

На турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020 в Аризоне произошёл забавный инцидент. Болельщица на трибуне обнажила грудь перед ударом американского гольфиста Уэбба Симпсона и тем самым смутила его, сообщает The Sun.
Спортсмен был вынужден взять паузу, но, когда он вновь стал готовиться к выполнению удара, болельщица повторно оголила грудь. Симпсон пропустил отведённое на удар время.
В итоге Уэбб всё же смог стать победителем этих соревнований и получил $ 1,3 млн призовых. Многие зрители оценили поведение болельщицы аплодисментами.
В октябре 2019 года топ-модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен обнажили грудь на стадионе во время матча MLB. За нарушение кодекса поведения болельщиков они получили запрет на посещение матчей лиги.
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