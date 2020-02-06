Бутов: Лысенко подавлен. Просто падает — и всё

Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики, кандидат на пост главы организации Михаил Бутов прокомментировал скандальное дело прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов.

Позже Данил представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

«Он переживает. Мы виделись с ним в прошлом году, летом. Он не понимает, что делать. Не хочу и не буду его оправдывать, но надо понимать, что он ещё совсем молодой человек, очень быстро взлетевший наверх. А потом ему моментально обрезали крылья. Конечно, он подавлен. Просто падает — и всё.



Да, это его ошибка. С другой стороны, мы же с детства приручаем спортсменов: полностью организуем жизнь на сборах, кормим с ложки, что называется, одеваем, пытаемся контролировать их жизнь. Значит, просто не имеем права выпускать из-под контроля и моменты, связанные с заполнением той же системы ADAMS. Тем более у нас не так много таких спортсменов, которые находятся в международном пуле тестирования», — цитирует Бутова Sport24.

31 января Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА.