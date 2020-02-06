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Тренер Солдатовой отказалась комментировать попытку самоубийства гимнастки

Тренер Солдатовой отказалась комментировать попытку самоубийства гимнастки
Другие / Прочие виды спорта 0

Анна Дьяченко, тренер четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы 21-летней российской гимнастки Александры Солдатовой, отказалась комментировать информацию о попытке самоубийства спортсменки.

«Без комментариев», — приводит слова Дьяченко «Лайф».

Ранее стало известно, что Солдатова была доставлена в НИИ Склифосовского с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки была диагностирована булимия. Обстоятельства получения травм Александра не сообщила.

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра. Александра — чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовый призёр чемпионата России в многоборье (2014).

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
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