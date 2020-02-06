Врачи оценивают состояние Солдатовой как удовлетворительное

Состояние четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы, российской гимнастки Александры Солдатовой, которая вчера, 5 февраля, была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки суицида, оценивается как удовлетворительное, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в больнице.

«Состояние удовлетворительное, температура утром 36,6 градуса», — сказал источник.



В справочной также отметили, что 21-летняя спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

На чемпионатах мира Александра Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой