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Врачи оценивают состояние Солдатовой как удовлетворительное

Врачи оценивают состояние Солдатовой как удовлетворительное
Другие / Прочие виды спорта 0

Состояние четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы, российской гимнастки Александры Солдатовой, которая вчера, 5 февраля, была доставлена в НИИ Склифосовского после попытки суицида, оценивается как удовлетворительное, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в больнице.

«Состояние удовлетворительное, температура утром 36,6 градуса», — сказал источник.

В справочной также отметили, что 21-летняя спортсменка проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

На чемпионатах мира Александра Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Тренер Солдатовой отказалась комментировать попытку самоубийства гимнастки
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