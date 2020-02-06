Швед Бурман снялся с этапа Кубка мира в Фалуне из-за изменения формата соревнований

Шведский лыжник Йенс Бурман сообщил, что решил пропустить этап Кубка мира в Фалуне из-за решения организаторов изменить формат соревнований.

Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки были заменены масс-стартами, длина которых была сокращена — до 10 и 15 км соответственно.

«Очевидно, что нас вынуждают бежать меньше. Индивидуальная гонка на 30 км в Фалуне была одной из моих главных целей в сезоне. Я с нетерпением ждал этих соревнований. А теперь будет проведён масс-старт на круге в 2,5 км. Подозреваю, что это будет выглядеть как масс-старт в Ленцерхайде. Вырваться вперёд будет почти невозможно.

В таком случае я лучше дополнительно подготовлюсь к «Ски Туру», чем буду бежать гонку вдвое короче запланированной в Фалуне», — цитирует Бурмана Expressen.

Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля.

В FIS отреагировали на критику изменения формата этапа Кубка мира в Фалуне