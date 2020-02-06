Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун отказалась комментировать информацию о попытке самоубийства четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы 21-летней гимнастки Александры Солдатовой, сообщает «RT на русском».

Мамун попросила уважать частную жизнь спортсменки и сказала, что не владеет информацией по данному вопросу. Ранее стало известно, что Солдатова вчера, 5 февраля, была доставлена в НИИ Склифосовского с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки была диагностирована булимия.

На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Солдатова — о попытке самоубийства: глупо сделала