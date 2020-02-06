Мамун попросила уважать частную жизнь Солдатовой

Олимпийская чемпионка 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун отказалась комментировать информацию о попытке самоубийства четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы 21-летней гимнастки Александры Солдатовой, сообщает «RT на русском».
Мамун попросила уважать частную жизнь спортсменки и сказала, что не владеет информацией по данному вопросу. Ранее стало известно, что Солдатова вчера, 5 февраля, была доставлена в НИИ Склифосовского с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки была диагностирована булимия.
На чемпионатах мира Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
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