Помощница Винер-Усмановой — о Солдатовой: эту шумиху надо уже закрывать

Помощница главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы Александры Солдатовой, которая была госпитализирована после попытки самоубийства.

«С Александрой всё в порядке. Я это знаю из неофициальных источников. С ней всё хорошо. Думаю, эту шумиху надо уже закрывать. Нет повода для какого-либо материала. Сейчас с ней всё хорошо, она в полном порядке и в полном здравии», — приводит слова помощницы Винер-Усмановой «Лайф».

На чемпионатах мира 21-летняя Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.

Солдатова — о попытке самоубийства: глупо сделала