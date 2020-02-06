Помощница Винер-Усмановой — о Солдатовой: эту шумиху надо уже закрывать
Помощница главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира, трёхкратной чемпионки Европы Александры Солдатовой, которая была госпитализирована после попытки самоубийства.
«С Александрой всё в порядке. Я это знаю из неофициальных источников. С ней всё хорошо. Думаю, эту шумиху надо уже закрывать. Нет повода для какого-либо материала. Сейчас с ней всё хорошо, она в полном порядке и в полном здравии», — приводит слова помощницы Винер-Усмановой «Лайф».
На чемпионатах мира 21-летняя Солдатова также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
Солдатова — о попытке самоубийства: глупо сделала
Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
-
16:52
-
16:40
-
16:27
-
15:43
-
15:26
-
14:38
Партнерский контент