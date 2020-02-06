Шишкарёв: некоторых гандболистов, выступавших на ЧЕ, при мне в сборной России не будет

Исполком Федерации гандбола России признал неудовлетворительным выступление мужской сборной России на чемпионате Европы. Президент ФГР Сергей Шишкарёв рассказал, что у его организации есть претензии к ряду игроков.
«Назвать выступление мужской сборной провальным – это ничего не сказать. Это худшее выступление сборной за всё время её существования. Разговор был откровенным, но без перехода на личности. Перед исполкомом стояла задача поставить диагноз и выявить серьёзную болезнь, которой болен российский мужской гандбол. К сожалению, есть большие претензии к ряду игроков.
Порядка пяти человек, которые выступали на чемпионате Европы, никогда во время моего президентства в сборную России призываться не будут. У них полностью отсутствует понятие «Родина». Надевая майку сборной, люди не понимают, что берут на себя большую ответственность за великую страну, за болельщиков и всех тех, кто годами вкладывал силы в их воспитание. Выходя на площадку, они абсолютно забывают, что отстаивают честь страны, а воспринимают майку как экипировку», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Мужская сборная России проиграла все три матча на предварительном этапе чемпионата Европы 2020 года и не смогла завоевать путёвку на Олимпиаду в Токио. 16 января Эдуард Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера команды.
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