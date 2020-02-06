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Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырёх континентов

Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырёх континентов
Другие / Фигурное катание 0

Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Второй результат продемонстрировала американка Бради Теннелл. Третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 81,18.
2. Бради Теннелл (США) – 75,93.
3. Ю Ен (Южная Корея) – 73,55.
4. Каори Сакамото (Япония) – 73,07.
5. Вакаба Хигути (Япония) – 72,95.
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 68,40.
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,10.
8. Карен Чен (США) – 67,28.
9. Эмбер Гленн (США) – 65,39.
10. Алисия Пино (Канада) – 57,09.

Чемпионат четырёх континентов в Сеуле завершится 9 февраля.

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