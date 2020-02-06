Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырёх континентов
Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Второй результат продемонстрировала американка Бради Теннелл. Третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ен.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) – 81,18.
2. Бради Теннелл (США) – 75,93.
3. Ю Ен (Южная Корея) – 73,55.
4. Каори Сакамото (Япония) – 73,07.
5. Вакаба Хигути (Япония) – 72,95.
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 68,40.
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,10.
8. Карен Чен (США) – 67,28.
9. Эмбер Гленн (США) – 65,39.
10. Алисия Пино (Канада) – 57,09.
Чемпионат четырёх континентов в Сеуле завершится 9 февраля.
Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов
Мур-Тауэрс и Маринаро лидируют на чемпионате четырёх континентов после короткой программы
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
Партнерский контент