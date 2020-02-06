Шишкарёв: нам удалось избежать перепалки двух величайших тренеров — Трефилова и Мартина

Исполком Федерации гандбола России единогласно признал удовлетворительным выступление женской сборной России на чемпионате мира, который состоялся в декабре 2019 года в Японии. Об этом по итогам заседания рассказал президент ФГР Сергей Шишкарёв.

«Исполком был единодушен в том, чтобы выставить женской сборной России удовлетворительную оценку. Был хороший профессиональный разговор. В полуфинале сборная России потерпела достаточно обидное поражение от команды Нидерландов. Нам удалось избежать перепалки двух величайших тренеров современности, Евгения Васильевича Трефилова и Амброса Мартина. Выводы сделаны, все недостатки как во время подготовки, так и во время турнира учтены.

Сейчас главная задача – удачное выступление в олимпийской квалификации. Никаких шапкозакидательских настроений быть не может. Мы безоговорочные фавориты, но соперники будут биться за олимпийскую путёвку до конца, поэтому надо готовиться самым серьёзным образом», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

На чемпионате мира — 2019 женская сборная России завоевала бронзовые награды.

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