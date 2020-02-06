Гуменник выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

В Саранске стартовало первенство России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях юношей лидирует Пётр Гуменник. Второе место занимает Даниил Самсонов. Третий результат продемонстрировал Георгий Куница.

Фигурное катание. Первенство России. Саранск

Юноши. Короткая программа

1. Пётр Гуменник — 87,08.

2. Даниил Самсонов — 84,40.

3. Георгий Куница — 83,57.

4. Илья Яблоков — 81,62.

5. Евгений Семененко — 80,36.

6. Артём Ковалёв — 79,40.

7. Андрей Кутовой — 76,10.

8. Матвей Ветлугин — 75,70.

9. Всеволод Князев — 74,86.

10. Владислав Дикиджи — 73,43.

Произвольную программу юноши представят завтра, 7 февраля. Сегодня девушки продемонстрируют короткую программу, а танцевальные пары — ритм-танец.