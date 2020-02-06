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Гуменник выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

Гуменник выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

В Саранске стартовало первенство России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях юношей лидирует Пётр Гуменник. Второе место занимает Даниил Самсонов. Третий результат продемонстрировал Георгий Куница.

Фигурное катание. Первенство России. Саранск
Юноши. Короткая программа
1. Пётр Гуменник — 87,08.
2. Даниил Самсонов — 84,40.
3. Георгий Куница — 83,57.
4. Илья Яблоков — 81,62.
5. Евгений Семененко — 80,36.
6. Артём Ковалёв — 79,40.
7. Андрей Кутовой — 76,10.
8. Матвей Ветлугин — 75,70.
9. Всеволод Князев — 74,86.
10. Владислав Дикиджи — 73,43.

Произвольную программу юноши представят завтра, 7 февраля. Сегодня девушки продемонстрируют короткую программу, а танцевальные пары — ритм-танец.

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