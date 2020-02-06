Гуменник выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию
В Саранске стартовало первенство России по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях юношей лидирует Пётр Гуменник. Второе место занимает Даниил Самсонов. Третий результат продемонстрировал Георгий Куница.
Фигурное катание. Первенство России. Саранск
Юноши. Короткая программа
1. Пётр Гуменник — 87,08.
2. Даниил Самсонов — 84,40.
3. Георгий Куница — 83,57.
4. Илья Яблоков — 81,62.
5. Евгений Семененко — 80,36.
6. Артём Ковалёв — 79,40.
7. Андрей Кутовой — 76,10.
8. Матвей Ветлугин — 75,70.
9. Всеволод Князев — 74,86.
10. Владислав Дикиджи — 73,43.
Произвольную программу юноши представят завтра, 7 февраля. Сегодня девушки продемонстрируют короткую программу, а танцевальные пары — ритм-танец.
Фигуристки Валиева, Синицына и Усачёва узнали стартовые номера на первенстве России
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
Партнерский контент