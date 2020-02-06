Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что причиной её госпитализации послужила не попытка самоубийства, а бытовая случайность. Видео, записанное спортсменкой, было опубликовано на странице её тренера Анны Дьяченко в «Инстаграме».

«В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Ехала на тренировку и чувствовала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, а не заниматься самолечением», – рассказала Солдатова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020