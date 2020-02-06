Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства
Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что причиной её госпитализации послужила не попытка самоубийства, а бытовая случайность. Видео, записанное спортсменкой, было опубликовано на странице её тренера Анны Дьяченко в «Инстаграме».
«В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Ехала на тренировку и чувствовала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, а не заниматься самолечением», – рассказала Солдатова.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
Партнерский контент