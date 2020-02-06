Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке самоубийства

Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что причиной её госпитализации послужила не попытка самоубийства, а бытовая случайность. Видео, записанное спортсменкой, было опубликовано на странице её тренера Анны Дьяченко в «Инстаграме».

«В прессе пишут полный ужас, полную неправду, у меня, если честно, просто нет слов. Мне хочется или смеяться, или плакать. Как можно было такое написать, не имея ни малейшего факта доказательств? Я вчера утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, у всех бывает. Ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Ехала на тренировку и чувствовала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, а не заниматься самолечением», – рассказала Солдатова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».