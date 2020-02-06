Сборная Украины выступит на Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в этапе Гран-при, который пройдёт в Москве 7-9 февраля.

«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» сборной Украины по художественной гимнастике.

Весной 2018 года бывший министр спорта Украины Игорь Жданов своим указом запретил украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях, которые проходят на территории России. Позже запрет был заменён отказом в государственном финансировании поездки.