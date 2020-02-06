Сборная Украины выступит на Гран-при по художественной гимнастике в Москве
Тренерский штаб сборной Украины по художественной гимнастике принял решение об участии двух спортсменок в этапе Гран-при, который пройдёт в Москве 7-9 февраля.
«Тренерским штабом сборной Украины было принято решение об участии наших спортсменок Мелещук Евы и Пограничной Кристины в Гран-при по художественной гимнастике, Москва, 7-9 февраля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы команды в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» сборной Украины по художественной гимнастике.
Весной 2018 года бывший министр спорта Украины Игорь Жданов своим указом запретил украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях, которые проходят на территории России. Позже запрет был заменён отказом в государственном финансировании поездки.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
18:46
-
18:42
-
18:06
-
17:48
-
17:39
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
Партнерский контент