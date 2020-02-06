«Ростов-Дон» из-за снегопада не сумел вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов

Женская гандбольная команда «Ростов-Дон» не сумела вовремя вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, где спортсменок ждала пересадка в Будапешт. Гандболистки отправлялись на матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем», который состоится 8 февраля.
«Согласно изначальному плану, наша команда должна была вылететь из Ростова-на-Дону в Москву 6 февраля в 17:00. В российской столице донских красавиц ждала пересадка в Будапешт.
Однако сильный снегопад внёс свои коррективы в планы нашей команды. Рейс «Аэрофлота» SU-1157 Ростов-на-Дону – Москва был отменён. По последней информации, ростовские гандболистки вылетят в российскую столицу только в 3 утра 7 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.
Всего в аэропорту Платов из-за непогоды было задержано более 20 рейсов.
- 6 февраля 2020
-
18:46
-
18:42
-
18:06
-
17:48
-
17:39
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52