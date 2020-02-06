«Ростов-Дон» из-за снегопада не сумел вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов

Женская гандбольная команда «Ростов-Дон» не сумела вовремя вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, где спортсменок ждала пересадка в Будапешт. Гандболистки отправлялись на матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем», который состоится 8 февраля.

«Согласно изначальному плану, наша команда должна была вылететь из Ростова-на-Дону в Москву 6 февраля в 17:00. В российской столице донских красавиц ждала пересадка в Будапешт.



Однако сильный снегопад внёс свои коррективы в планы нашей команды. Рейс «Аэрофлота» SU-1157 Ростов-на-Дону – Москва был отменён. По последней информации, ростовские гандболистки вылетят в российскую столицу только в 3 утра 7 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.



Всего в аэропорту Платов из-за непогоды было задержано более 20 рейсов.