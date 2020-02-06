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Туктамышева подвела итоги конкурса на свой лучший портрет в исполнении болельщиков

Туктамышева подвела итоги конкурса на свой лучший портрет в исполнении болельщиков
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса среди болельщиков на лучший портрет с её изображением. Фигуристка, как и обещала, разместила его в качестве аватарки в социальных сетях.

«Настало время подвести итоги конкурса портретов! Огромное спасибо всем, кто присылал свои работы, кто выделил время и силы на это. Мне очень приятно было видеть абсолютно все портреты, даже если они не были выложены. Я поздравляю победителя ket_vil, портрет вышел и правда профессиональный и красивый, прямо художественная работа. Заслуженно ставлю ваш портрет себе на аву! Также я отдельно хочу выделить портрет stin.el — очень красивый образ!» — написала Туктамышева.

Фото портретов доступны на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место и не смогла обеспечить себе участие в первенстве Европы в Граце (Австрия). На этих соревнованиях она работала в качестве одного из комментаторов Первого канала.

Туктамышева предложила болельщикам нарисовать ей аватар для социальных сетей
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