Поздняков заверил, что ОКР повезёт команду российских олимпийцев на Игры в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что при любом исходе процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору ВАДА с РУСАДА российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио.

«Процесс в CAS уже начался, прежде всего с организационных вещей, в частности выбора арбитров для ведения дела, это важно для конечного результата. После этого мы уже узнаем, когда стартуют сами слушания. Для нас это важно, потому что у нас должно быть понимание, независимо от вердикта, сумеем ли мы подготовить команду к Олимпийским играм. Например решить вопросы в случае необходимости дополнительных тестирований. Мы смотрим заранее на эту ситуацию, нам нужна связь с международными федерациями по видам спорта.

В международном спортивном сообществе уверены, что интересы чистых спортсменов не должны быть ущемлены, в них суть соревнований, их права должны быть защищены. Это мнение МОК, Европейского олимпийского комитета и даже наших контрпартнёров из ВАДА. МОК выступает третьей стороной в споре ВАДА и РУСАДА, среди важных для него моментов – ситуация со спортсменами, которые уже отбыли наказание за применение допинга. Основная позиция МОК — защита олимпийской хартии, где прописаны одинаковые условия для спортсменов.

Мы со своей стороны готовы к любым вариантам развития событий. Но неизменно, что Олимпийский комитет России повезёт команду российских олимпийцев в Токио. Речь о том, чтобы не ехать, не идёт, потому что бойкот соревнований наказывается восьмилетним сроком изоляции для российского спорта», — сказал Поздняков в эфире программы «Все на матч».