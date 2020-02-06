FIS рассмотрит заявку России на проведение ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в мае

Международная федерация лыжного спорта (FIS) выступила с заявлением относительно ситуации с заявкой России на проведение чемпионата мира–2025 по сноуборду и фристайлу.
«В связи с санкциями ВАДА против РУСАДА заявка России на проведение чемпионата мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году не может быть рассмотрена. Однако РУСАДА обжаловало решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде. Поэтому совет FIS принял решение отложить процесс выдвижения кандидатов на проведение этих соревнований и вернуться к нему на конгрессе FIS в мае 2020 года. Если вердикт CAS будет вынесен к этому времени, то FIS примет решение о процессе и сроках выборов хозяина чемпионата мира по сноуборду и фристайлу 2025 года», — говорится в заявлении FIS, опубликованном на сайте федерации.
Ранее FIS заявляла, что Красноярск является единственным кандидатом на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году.
- 6 февраля 2020
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