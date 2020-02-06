Фигуристка Савченко рассказала о возобновлении тренировок после родов

Немецкая фигуристка украинского происхождения, олимпийская чемпионка 2018 года среди спортивных пар 36-летняя Алёна Савченко, которая родила дочь в сентябре 2019 года, рассказала, что возобновила тренировки со своим партнёром Бруно Массо.

«Мы только пару недель назад начали кататься вместе. Хотим подготовиться к шоу Holiday on Ice, которое пройдёт 9 февраля в Гамбурге. Это будет только одно выступление. Нам пока спешить некуда. Пусть всё идёт своим чередом. Для начала мы хотели бы возобновить полноценный тренировочный процесс и посмотреть, как всё пойдёт дальше. Мы ведь пока ещё толком не катались вместе после моей беременности и родов. Сначала нужно полностью восстановиться. Этим я сейчас и занимаюсь.

Не могу сказать, что легко восстанавливаться. Мне никогда раньше не приходилось делать какие бы то ни было операции, даже крошечные, поэтому ко всему приходится привыкать заново. Мы совершенно не планировали делать при родах кесарево сечение. Но получилось, что процесс пошёл несколько не так, как предполагали врачи, малышку нужно было экстренно вынимать, вот я и угодила на операционный стол. Все эти ощущения — здесь болит, там тянет — оказались для меня абсолютно непривычными. Кости таза немного разошлись, что тоже доставляет дискомфорт и требует времени на специальные упражнения, чтобы всё пришло в норму.

В обычной жизни после родов я не испытывала неудобств, но когда начала тренироваться, то поняла, что некоторые шаги и какие-то мелкие движения вызывают боль. Было тяжело сводить ноги вместе, делать вращения, про «кораблики» даже не говорю. Я постоянно чувствовала, что тазобедренные суставы у меня как бы не на месте.

Бегать кроссы я ещё не начинала — только ходила гулять с коляской. У нас в Оберстдорфе есть где погулять в удовольствие. Занималась на беговой дорожке, но не слишком активно. Я всё ещё кормлю ребёнка грудью, а большие физические нагрузки заметно сказываются на качестве молока — дочка начинает протестовать», — приводит слова Савченко RT.