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Валиева выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

Валиева выиграла короткую программу на первенстве России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершилась короткая программа в соревнованиях девушек. Победу одержала Камила Валиева, второй стала Дарья Усачёва, третьей — Софья Акатьева. Все они представляют школу «Самбо-70».

Софья Самоделкина из ЦСКА, исполнившая тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, занимает перед произвольной программой четвёртое место.

Отметим, что 17 юниорок из 18 набрали больше 60 баллов. На взрослом чемпионате России это удалось лишь 13 фигуристкам из 17.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа

1. Камила Валиева – 78,50
2. Дарья Усачёва – 73,77
3. Софья Акатьева – 69,22
4. Софья Самоделкина – 68,38
5. Аделия Петросян – 68,20
6. Майя Хромых – 67,68

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