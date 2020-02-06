Венгерский чемпион ОИ по шорт-треку Бурьян дисквалифицирован на год за оскорбление Китая

Федерация шорт-трека Венгрии дисквалифицировала на один год чемпиона Олимпийских игр 2018 года Чабу Бурьяна за оскорбление Китая, сообщает South Morning China Post.



3 декабря 2019 года 25-летний спортсмен выложил скандальный пост — во время длительного ожидания рейса в шанхайском аэропорту он опубликовал в «Инстаграме» фото с подписью «Чёртов Китай». Позже Бурьян удалил запись и принёс извинения.

«Установлено, что Бурьян допустил дисциплинарное и этическое нарушение в своей публикации. Он отстранён от соревнований сроком на 12 месяцев. Ему запрещено участвовать в тренировочных сборах национальной команды, а также любых турнирах по шорт-треку под эгидой федерации», — говорится в заявлении комиссии по этике Федерации шорт-трека Венгрии.



Кроме того, публикация Бурьяна привела к тому, что китайский тренер венгерской команды Чжан Лин подала в отставку. И хотя федерация не стала подписывать её прошение, после инцидента она написала: «Я была изумлена и возмущена расистскими комментариями в адрес Китая, которые публично сделал Бурьян, и сразу же подала в отставку с поста главного тренера сборной Венгрии по шорт-треку».

Чжан была тренером, когда Бурьян и его товарищи по команде впервые в истории Венгрии выиграли золото в эстафете на 5000 м на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.