Венгерский чемпион ОИ по шорт-треку Бурьян дисквалифицирован на год за оскорбление Китая

Федерация шорт-трека Венгрии дисквалифицировала на один год чемпиона Олимпийских игр 2018 года Чабу Бурьяна за оскорбление Китая, сообщает South Morning China Post.
3 декабря 2019 года 25-летний спортсмен выложил скандальный пост — во время длительного ожидания рейса в шанхайском аэропорту он опубликовал в «Инстаграме» фото с подписью «Чёртов Китай». Позже Бурьян удалил запись и принёс извинения.
«Установлено, что Бурьян допустил дисциплинарное и этическое нарушение в своей публикации. Он отстранён от соревнований сроком на 12 месяцев. Ему запрещено участвовать в тренировочных сборах национальной команды, а также любых турнирах по шорт-треку под эгидой федерации», — говорится в заявлении комиссии по этике Федерации шорт-трека Венгрии.
Кроме того, публикация Бурьяна привела к тому, что китайский тренер венгерской команды Чжан Лин подала в отставку. И хотя федерация не стала подписывать её прошение, после инцидента она написала: «Я была изумлена и возмущена расистскими комментариями в адрес Китая, которые публично сделал Бурьян, и сразу же подала в отставку с поста главного тренера сборной Венгрии по шорт-треку».
Чжан была тренером, когда Бурьян и его товарищи по команде впервые в истории Венгрии выиграли золото в эстафете на 5000 м на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.
- 6 февраля 2020
-
21:48
-
21:37
-
21:27
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:50
-
19:25
-
19:12
-
18:46
-
18:42
-
18:06
-
17:48
-
17:39
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37
-
12:26
-
12:16
-
12:01
-
10:46
-
10:09