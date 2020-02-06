Фигуристка Валиева планирует прыгнуть два четверных на первенстве России

Победительница финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске. Спортсменка захватила лидерство перед произвольной программой.

«В целом я довольна собой и своим прокатом, за исключением каскада. Сделала его с небольшой помаркой, могла бы сделать лучше. Из-за этого немного двоякое ощущение от выступления. Проблем с физикой нет, чувствую себя хорошо. Не довела элемент до конца, не дотянула ногу.

2,5 балла надбавки за этот каскад? Я говорю не про судейские баллы, а про внутренние ощущения. Они для меня важнее. Я знаю, что ошиблась.

Буду ли прыгать четверной в Саранске? Да, мы планируем показать завтра два четверных тулупа. Восстановила эти прыжки, делаю их на тренировках», – приводит слова Валиевой «Спорт Бизнес Online».