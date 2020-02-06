Глава РУСАДА Ганус рассказал американскому изданию об угрозах, которые он получал в России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал интервью Washington Post, в котором рассказал, что получал угрозы, в том числе убийством, в свой адрес.
«Мы ломаем многолетний лёд толерантности к допингу. Расчищаем дорогу для чистых спортсменов, работаем под огнём с разных сторон. Я обеспокоен угрозами в свой адрес.
Когда кто-то пытался оказать давление на меня, я сказал: «Я отстаиваю национальные интересы. А чьи интересы представляете вы?».
Я осознаю, что вношу своей работой большой негатив. Однажды, когда я был в Колорадо-Спрингс, мне позвонили и спросили: «Ты хочешь вернуться в Россию?». Почему я должен думать об этом? Ведь правда на моей стороне. Патриотизм — это не преданность чиновникам, это не преданность президенту. Это преданность стране», — сказал Ганус.
Глава РУСАДА отметил, что угрозы убийством со временем прекратились, так как «не в интересах России создавать проблемы» ему.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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