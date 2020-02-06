Гимнастка Спиридонова эффектно закрыла багажник автомобиля. Видео

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 в командном многоборье, чемпионка мира – 2015 в упражнении на брусьях, двукратная чемпионка Европы российская гимнастка Дарья Спиридонова продемонстрировала эффектный способ закрывания багажника автомобиля.

Дарья закрыла багажник вытянутой в шпагате ногой, держа при этом в руках двух очаровательных белых щенков, с которыми проследовала на камеру.

«Ну, скажите, милые собачки. Чуть позже будут классные фоточки, и я вам всё расскажу», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Спиридонова.

Видео доступно на странице Дарьи Спиридоновой в «инстаграме».

Отметим, что 21-летняя Дарья является супругой чемпиона мира Никиты Нагорного, ведущего популярный видео-блог на YouTube