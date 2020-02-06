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Винер-Усманова: когда девочки заводят шашни, всегда им говорю: «Выгоню, как собаку»

Винер-Усманова: когда девочки заводят шашни, всегда им говорю: «Выгоню, как собаку»
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, в чём видит предназначение женщины.

«Предназначение женщины — в конечном счёте завести семью и рожать детей. Это нормально. А замуж сейчас как выходят? Просто живут вместе, это тоже нормально. Кольца, роспись необязательны. Разве в них дело? Это нужно, чтобы молодые люди поняли, что они одно целое.

Советуются ли со мной девочки о своих избранниках? Ну да, показывают. Потому что, когда они заводят шашни, я всегда им говорю: «Выгоню, как собаку, следом за мной тебя выгонит твой друг — увидишь». Но ещё я говорю, что, если спорт мешает школе, надо бросать школу. А если спорт мешает семье, надо бросать спорт. Не уподобляйтесь мне», — приводит слова Винер-Усмановой журнал GQ Russia.

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