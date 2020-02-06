«Ваше место на дискотеке». Винер-Усманова — о своей знаменитой фразе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, какими качествами должна обладать девочка, чтобы оказаться на пьедестале, а не на дискотеке.

«Во-первых, она должна быть от природы талантливой, хоть в чём-то. А во-вторых, она должна очень любить гимнастику, должна быть преданной и мотивированной. Любые данные – красота, гибкость – ничего не значат, если нет мотивации и девочка – лентяйка.

Кому говорю свою знаменитую фразу «Ваше место на дискотеке»? Лентяйкам, которые не хотят выполнять то, что я прошу. Могу и тысячу раз объяснять, если вижу, что девочка просто не понимает, не умеет пока. Но когда вижу, что она сопротивляется, что у неё выросли рога, а иногда и хвост, то тогда уже – на дискотеку. С рогами и хвостом место на дискотеке и в ночных клубах», — приводит слова Винер-Усмановой журнал GQ Russia.