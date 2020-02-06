Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на турнире Bavarian Open

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Bavarian Open в Оберстдорфе (Германия). Вторыми, отстав от товарищей по команде на 9 баллов, стали россияне Карина Акопова и Максим Шагалов. На третьем месте — хозяева льда Анника Хокке и Роберт Кункель.
Мишина и Галлямов — первые запасные в составе сборной России на чемпионат мира.
Произвольную программы пары покажут в пятницу, 7 февраля.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Bavarian Open. Оберстдорф, Германия
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48
2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 62,58
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 61,58
4. Зоуи Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 55,65
5. Вивьенн Контарино/Марко Паулетти (Италия) – 51,71
6. Александра Гербрикова/Николя Руле (Швейцария) – 51,50
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