Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на турнире Bavarian Open

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на международном турнире серии «челленджер» Bavarian Open в Оберстдорфе (Германия). Вторыми, отстав от товарищей по команде на 9 баллов, стали россияне Карина Акопова и Максим Шагалов. На третьем месте — хозяева льда Анника Хокке и Роберт Кункель.

Мишина и Галлямов — первые запасные в составе сборной России на чемпионат мира.

Произвольную программы пары покажут в пятницу, 7 февраля.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Bavarian Open. Оберстдорф, Германия

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48

2. Карина Акопова/Максим Шагалов (Россия) – 62,58

3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 61,58

4. Зоуи Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) – 55,65

5. Вивьенн Контарино/Марко Паулетти (Италия) – 51,71

6. Александра Гербрикова/Николя Руле (Швейцария) – 51,50