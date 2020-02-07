Фигуристка Савченко оценила возможность возвращения в спорт перед Олимпиадой-2022

Олимпийская чемпионка Алёна Савченко, выступавшая на Играх-2018 за Германию в паре с Бруно Массо, не подтвердила информацию, что намерена вернуться к серьёзным тренировкам и выступить на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы с Бруно точно ни о чём подобном не заявляли. И не собираемся пока. Олимпиада ведь только через два года. Сколько времени может потребоваться, чтобы успеть подготовиться к Играм? Ну… Два года вполне хватило бы.

Соревноваться я и сейчас хотела бы больше. С другой стороны, шоу очень сильно помогают фигуристу почувствовать, что с уходом из спорта жизнь не заканчивается. Не говоря уже о том, что сам формат таких выступлений позволяет показать что-то такое, чего никогда не покажешь в соревнованиях.

Если вдруг решим вернуться в спорт? Поедем к Бруно в Биль всей семьёй. В Оберстдорфе есть все условия для того, чтобы тренироваться, но Бруно уже прочно осел в Швейцарии, к тому же ему дали возможность не только кататься, но и тренировать. Важно и то, что жить на севере страны комфортнее его жене, поскольку основной язык кантона — французский.

В своё время Бруно ведь приехал в Германию только из-за меня, и мы готовились к Олимпиаде как раз в Оберстдорфе. Тогда же договорились, что если вдруг решимся на подобную авантюру ещё раз, будет уже моя очередь переезжать к партнёру, так будет честно», — приводит слова Савченко RT.