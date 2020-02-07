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Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду
Другие / Фигурное катание 0

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, лидировавшие после ритм-танца.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 213,18.
2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 210,18.
3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 208,72.
4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 196,75.
5. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 192,11.
6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 188,49.
7. Кэролейн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 174,41.
8. Юра Мин/Даниэль Итон (Южная Корея) – 163,26.
9. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 161,05.
10. Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай) – 158,70.

Хаббелл и Донохью выиграли ритм-танец на чемпионате четырёх континентов
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