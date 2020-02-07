Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс одержали победу в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея). Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, лидировавшие после ритм-танца.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея

Танцевальные пары. Итоговое положение

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) – 213,18.

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 210,18.

3. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) – 208,72.

4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) – 196,75.

5. Марджори Лажо/Захари Лага (Канада) – 192,11.

6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 188,49.

7. Кэролейн Сусис/Шейн Фирус (Канада) – 174,41.

8. Юра Мин/Даниэль Итон (Южная Корея) – 163,26.

9. Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) – 161,05.

10. Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай) – 158,70.