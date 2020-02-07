Солдатова до сих пор лежит в психосоматическом отделении, посещать её запрещено

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести, посещать её нельзя, информирует РИА «Новости».
Спортсменку госпитализировали 5 февраля.
Вчера, 6 февраля, СМИ сообщили, что спортсменка пыталась совершить самоубийство. Вскоре Солдатова записала видео, подчеркнув, что причиной её госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность.
«Она лежит в психосоматическом отделении, состояние средней тяжести, температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — заявили в больнице.
На чемпионатах мира Александра также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
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