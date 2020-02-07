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Российская лыжница Колено дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Российская лыжница Колено дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Другие / Лыжный спорт 0

Официальный сайт РУСАДА сообщил, что Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала спортсменку Александру Колено на два года за употребление допинга.

Спортсменка нарушила пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Дисквалификация 20-летней спортсменки отсчитывается с 17 августа 2018 года.

Колено не выступала в крупных международных турнирах и не занимала призовых мест на ведущих внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Федерация дзюдо России дисквалифицировала дзюдоистку Патимат Гамзатову за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка является чемпионкой Дагестана по дзюдо в весе до 48 кг.

Чемпионка Дагестана по дзюдо отстранена на два года за допинг
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