Тарасова: у юниорок такой уровень, что они катаются просто как звери

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы одиночниц на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. Победу одержала Камила Валиева, второй стала Дарья Усачёва, третье место заняла Софья Акатьева.

«У Камилы Валиевой прекрасная короткая программа, которую она исполнила мастерски. И она стала лучше кататься, что очень тяжело сделать после тяжёлой травмы.

Очень хорошо все выступили, уровень у юниорок такой, что катаются они просто как звери! И видно, что все дети стали лучше выступать. Нет детской неуверенности, нет множества беговых шагов, с каждым тактом картина меняется, позиции совершенно разные, перед каждым элементом подчёркнутый сложный заход и выезд. Особенно это заметно у команды Этери. Уровень катания настолько высок, что ни в какой стране мира вы этого не найдёте. У них нет таких спортивных школ, которым помогало бы государство. Может возникнуть один какой-то человек, но не в таком количестве, как у нас.

Мы можем посылать первый состав, второй, третий, и любой из этих составов будет претендовать на пьедестал юниорского чемпионата мира", — цитирует Тарасову РИА «Новости».