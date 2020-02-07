Номер гимнастки Солдатовой не исключён из гала-концерта Гран-при Москвы

Показательный номер госпитализированной российской гимнастки Александры Солдатовой продолжает числиться в программе гала-концерта в рамках Гран-при Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гран-при проходит с 7 по 9 февраля. Гала-концерт в рамках Гран-при пройдёт в воскресенье. На репетициях отрабатывается номер Солдатовой, но пока без её участия. В зале включается только музыка.

Ранее стало известно, что четырёхкратная чемпионка мира Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести, посещать её нельзя.

Вчера, 6 февраля, СМИ сообщили, что спортсменка пыталась совершить самоубийство. Вскоре Солдатова записала видео, подчеркнув, что причиной её госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность.

Солдатова до сих пор лежит в психосоматическом отделении, посещать её запрещено