Номер гимнастки Солдатовой не исключён из гала-концерта Гран-при Москвы

Показательный номер госпитализированной российской гимнастки Александры Солдатовой продолжает числиться в программе гала-концерта в рамках Гран-при Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Гран-при проходит с 7 по 9 февраля. Гала-концерт в рамках Гран-при пройдёт в воскресенье. На репетициях отрабатывается номер Солдатовой, но пока без её участия. В зале включается только музыка.
Ранее стало известно, что четырёхкратная чемпионка мира Солдатова по-прежнему находится в НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести, посещать её нельзя.
Вчера, 6 февраля, СМИ сообщили, что спортсменка пыталась совершить самоубийство. Вскоре Солдатова записала видео, подчеркнув, что причиной её госпитализации стала не попытка самоубийства, а бытовая случайность.
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