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Китайские гандболистки отказались участвовать в квалификации ОИ-2020

Китайские гандболистки отказались участвовать в квалификации ОИ-2020
Другие / Гандбол 0

Женская сборная Китая по гандболу не выступит в олимпийском квалификационном турнире, где должна была сыграть в одной подгруппе с командой России. Об этом информирует сайт Федерации гандбола России.

Место Китая в квалификации Олимпиады-2020 займёт Казахстан. Кроме сборных Казахстана и России в подгруппе также выступят команды Венгрии и Сербии.

Матчи квалификационного турнира ОИ-2020 пройдут в Дьёре (Венгрия). Расписание игр выглядит следующим образом:

20 марта
Казахстан – Венгрия
Россия – Сербия
21 марта
Россия – Казахстан
Сербия – Венгрия
22 марта
Венгрия – Россия
Сербия – Казахстан.

Две лучшие сборные по итогам турнира пробьются на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По данным на 6 февраля, число заболевших в КНР превысило 28 тыс. человек.

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио создал целевую группу по противодействию коронавирусу
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