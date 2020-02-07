Китайские гандболистки отказались участвовать в квалификации ОИ-2020

Женская сборная Китая по гандболу не выступит в олимпийском квалификационном турнире, где должна была сыграть в одной подгруппе с командой России. Об этом информирует сайт Федерации гандбола России.

Место Китая в квалификации Олимпиады-2020 займёт Казахстан. Кроме сборных Казахстана и России в подгруппе также выступят команды Венгрии и Сербии.

Матчи квалификационного турнира ОИ-2020 пройдут в Дьёре (Венгрия). Расписание игр выглядит следующим образом:

20 марта

Казахстан – Венгрия

Россия – Сербия

21 марта

Россия – Казахстан

Сербия – Венгрия

22 марта

Венгрия – Россия

Сербия – Казахстан.

Две лучшие сборные по итогам турнира пробьются на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По данным на 6 февраля, число заболевших в КНР превысило 28 тыс. человек.