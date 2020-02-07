Тарасова — о четверных прыжках Медведевой и Загитовой: это может печально закончиться

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила ситуацию с юными российскими фигуристками и предположила, что Алина Загитова и Евгения Медведева могут претендовать на победу в случае поднятия возрастного ценза.

«Эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это всё печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить. Но всё равно мы хотим ими гордиться. И если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

В декабре олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры. Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России и не смогла пройти отбор на чемпионаты Европы и мира.