Матыцин рассказал об основной проблеме российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что децентрализация управления в отрасли является основной проблемой российского спорта.
«Не надо сидеть и ждать вызова, вызовы — они постоянно. Мир очень турбулентный, и международная ситуация, и развитие внутри страны динамично. Спорт — индикатор этого развития, спорт — как модель жизни. Наши дети должны понимать, каких результатов достигать, куда идти заниматься спортом, мы должны обеспечить их родителей занятиями спортом.
Основная проблема — децентрализация управления в отрасли. Много организаций, но надо понять: мы играем на одном поле, инвестиции в спорт, внимание главы государства к спорту велики, как никогда. Мы должны это использовать. Ответственность за это лежит на нас, мы её понимаем, но при этом я готов работать в команде, готов выслушивать критику, но она должна быть конструктивной», — цитирует Матыцина ТАСС.
Матыцин был назначен на пост министра спорта России 21 января.
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