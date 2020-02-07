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Французская сёрфингистка ушла из жизни в 24 года после переезда в Австралию

Французская сёрфингистка ушла из жизни в 24 года после переезда в Австралию
Другие / Прочие виды спорта 0

24-летняя французская сёрфингистка Поэти Норак скончалась в Австралии, сообщает Yahoo Sports. Обстоятельства гибели спортсменки не раскрываются.

Федерация сёрфинга Франции так отреагировала на случившееся: «Наше сообщество потеряло члена семьи, прекрасного человека с заразительной улыбкой, настоящую артистку на доске. Её энтузиазм заражал всех вокруг. Церемония прощания с Норак состоится вскоре. Дату и место мы сообщим дополнительно».

Несколько месяцев назад Поэти приняла решение переехать из Франции в Австралию. Она считалась восходящей звездой французского сёрфинга. В 2016 году Норак заняла третье место на чемпионате Франции, в 2018-м — стала второй. Также Норак 10 раз победила в Кубке страны.

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