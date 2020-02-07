Труненков, отстранённый за допинг, может стать министром спорта Нижегородской области

Экспертная комиссия по итогам конкурсного отбора определила трёх претендентов на пост министра спорта Нижегородской области. Всего на конкурс подали заявки 77 человек.

Министром спорта могут назначить замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александра Кононова; биатлониста, чемпиона мира, серебряного призёра Олимпийских игр, предпринимателя Николая Круглова; спортсмена-бобслеиста, серебряного призёра чемпионата мира Дмитрия Труненкова. Кандидатам предстоит пройти собеседование с губернатором Нижегородской области.

Труненков отбывает дисквалификацию за допинг. Бобслеист фигурировал в допинговом скандале после Олимпиады в Сочи, но потом был оправдан решением CAS. Позднее в 2016 году спортсмен стал участником очередного допингового скандала и был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года. Срок дисквалификации истекает в апреле 2020 года. Таким образом, на должность руководителя спортивной отрасли региона претендует человек, который в настоящий момент отбывает дисквалификацию.

Предыдущий министр спорта и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Панов покинул пост в ноябре 2019 года.