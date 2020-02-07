Чемпионка ОИ Чичерова рассказала, чем может заняться после завершения карьеры
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова призналась, что после завершения карьеры рассматривает возможность заняться тренерской деятельностью.
«У меня есть мысли по поводу тренерской деятельности. Раньше я всегда эту мысль от себя гнала и не принимала её. Мне казалось, я так пресытилась всем в спорте, что передавать свой опыт куда-то ещё и заниматься детьми – это вообще не моё.
Но сейчас я всё чаще думаю: а почему бы и нет? Посмотрим, насколько это реализуется", — цитирует Чичерову РИА «Новости».
Чичерова также является чемпионкой мира (2011), серебряным (2007) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призёром мировых первенств. Также в её активе победа на чемпионате Европы в помещении (2005), Универсиаде (2005), Кубке Европы (2006).
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